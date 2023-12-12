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Сегодня, 16:40

Экс-тренер «Вашингтона» Будро не думает, что низкая результативность Овечкина связана с его возрастом

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро высказался о низкой результативности нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чепионате НХЛ-2023/24.

«Думаю, что это легкая паника. Но иногда просто удивительно, как быстро ты стареешь. Например, в «Анахайме» я работал с Теему Селянне. В первом сезоне он был лидером в списке снайперов команды. А во втором сезоне вдруг это куда-то делось. Ему было за 40 лет, но все же. В «Миннесоте» Микко Койву провел отличный сезон, но в следующем сезоне, черт возьми, он сбавил темп до такой степени, что оказался на четвертом звене. Иногда ты просто стареешь, но я не думаю, что это происходит с Алексом», — приводит слова Будро The Athletic.

В нынешнем сезоне у 38-летнего россиянина 16 (5+11) очков в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ. За всю карьеру в лиге Овечкин забросил 827 шайб, что является вторым показателем в истории НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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