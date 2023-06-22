Нападающий Линдхольм не планирует продлевать контракт с «Калгари»

Нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм намерен покинуть клуб, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

По данным источника, клуб сделал предложение о новом соглашении, но еще не получил ответа от хоккеиста. В НХЛ говорят о том, что Линдхольм склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с канадским клубом.

Действующее соглашение 28-летнего игрока с кэпхитом 4,85 миллиона долларов рассчитано до конца следующего сезона, после чего швед может выйти на рынок свободных агентов.

Линдхольм выступает за «Калгари» с сезона-2018/19. В прошедшем сезоне он набрал 64 (22+42) очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге Линдхольм сыграл 743 матча и записал на свой счет 513 (203+310) очков.