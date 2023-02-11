Малкин пошутил после 1200-го очка в НХЛ: «Мне подобраться к Гретцки или что?»

Евгений Малкин рассказал о своей цели по очкам в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своей цели по очкам в НХЛ.

Форварда отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, 36-летний игрок набрал 1200 (463+737) очков в 1032 играх в лиге.

— Вы набрали большое количество очков, но продолжаете играть на том же уровне. Сколько очков вы можете набрать еще?

— Это вы мне скажите (улыбается). Мне подобраться к Гретцки или что? (смеется). У меня было несколько серьезных травм. Но опять же, 1200 очков — это хорошая цифра. Жизнь прекрасна и я не хочу думать о том, сколько очков я наберу, если обойдусь без травм.

Я просто хочу поблагодарить Бога, за то, что дал мне все. Я играю в прекрасной команде и может быть через несколько лет, когда я закончу у меня будет 1500 очков.

— Расти забил один с угла. Вы не переживаете о его бэкхенде?

— Его бэкхенд лучше, это точно. Если вы увидите, как он закручивает, то поймете это (улыбается).

Малкин — второй россиянин с таким показателем в НХЛ после Александра Овечкина. В этом сезоне на счету форварда «Питтсбурга» 54 (19+35) очка в 51 матче.