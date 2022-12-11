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НХЛ

11 декабря, 21:41

Нападающий системы «Колорадо» Мальцев рассказал о разнице в восстановлении после травмы в НХЛ и России

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий системы «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал, как идет восстановление после операции на ноге.

«По восстановлению — мои дни пока идут так: каждое утро еду на каток, делаю упражнение на ногу, потом заморозка льдом. Дальше иду в зал и нагружаю руки по программе, которую написал наш тренер по залу. Дальше душ, перевязка и домой.

В среду меня посмотрит доктор, который делал операцию и скажет, как заживает и какую нагрузку можно добавлять. Если сравнивать с Россией, то в этом главное отличие. У нас процесс больше контролят клубные врачи. Например, когда получал травму плеча в вышке, то доктор в питерской клинике мог сказать, что буду лечиться два месяца. Как бы из перестраховки что ли. Когда в клубе наши врачи уже сами знали, как нагружать, и в клинике врач очень удивился, когда я на второй неделе сказал, что уже чуть ли не гири тягаю с маленькими весами, а он рекомендовал покой. И я действительно восстановился через месяц.

Видимо, дело в том, что здесь командные доктора в основном физиотерпевты, а у нас сразу нескольких специальностей», — написал Мальцев в Telegram-канале.

Напомним, россиянин получил порез ноги коньком после столкновения с защитником в матче АХЛ.

За основную команду «Колорадо» он провел в этом сезоне 5 матчей. А за фарм «Колорадо Иглз» — 12 игр и набрал 9 (4+5) очков.

Михаил Мальцев
ХК Колорадо Эвеланш
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