Нападающий «Вашингтона» Хагелин пропустит весь нынешний сезон

Нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин перенес операцию на бедре, в результате чего пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 34-летний швед пропустит «длительный отрезок времени».

В нынешнем сезоне Хагелин не сыграл ни одного матча, так как получил травму еще в тренировочном лагере. А в прошлом сезоне он пропустил большое количество матчей из-за травмы глаза.

У него действует последний год контракта, по которому Хагелин получает 2,75 миллиона долларов за сезон.

Нападающий дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» (в 2016 и 2017 годах).