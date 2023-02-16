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НХЛ

16 февраля, 23:45

Нападающий «Вашингтона» Хагелин пропустит весь нынешний сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин перенес операцию на бедре, в результате чего пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 34-летний швед пропустит «длительный отрезок времени».

В нынешнем сезоне Хагелин не сыграл ни одного матча, так как получил травму еще в тренировочном лагере. А в прошлом сезоне он пропустил большое количество матчей из-за травмы глаза.

У него действует последний год контракта, по которому Хагелин получает 2,75 миллиона долларов за сезон.

Нападающий дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» (в 2016 и 2017 годах).

Карл Хагелин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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