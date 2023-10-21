Нельсон — об игре Сорокина: «Он дает нам шанс каждый вечер, даже когда «Айлендерс» не в лучшей форме»

Форвард «Айлендерс» Брок Нельсон прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:5 ОТ).

«Мы все время говорим о Сорокине и о том, как много он делает сейвов. Сегодня нам хотелось бы быть лучше с точки зрения количества и качества основных моментов, но Илья — тот парень, который выходит и выкладывает все на кон. Он дает нам шанс каждый вечер, даже тогда, когда, возможно, мы не в лучшей форме», — приводит слова Нельсона официальный сайт НХЛ.

«Айлендерс» и «Нью-Джерси» набрали по 5 очков и занимают 6-е и 7-е места в Восточной конференции соответственно.