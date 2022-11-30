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НХЛ

Сегодня, 06:41

«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Анахайм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» вырвал победу у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Дакс» потерпели третье поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Сиссонс — 2 (Дюшен, Жанно), 30:04 — 1:0. Терри — 10 (Шаттенкирк, Фаулер), 50:39 — 1:1. Йоси — 5 (Дюшен, Гранлунд), 63:50 — 2:1.

Вратари: Сарос — Гибсон.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 41 (13+18+7+3) — 35 (7+11+16+1).

Наши: Тренин (14.09/5/0) — Куликов (21.08/0/0).

30 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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