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НХЛ

Сегодня, 06:41

«Нэшвилл» потерпел четвертое поражение подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Анахайм» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Предаторз» потерпели четвертое поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Голы: Форсберг — 7 (Каррье, ОРайлли), 21:03 — 1:0. Йоси — 3 (бол., Нюквист, ОРайлли), 34:28 — 2:0. Фаулер — 2 (Ватрано, Мактавиш), 37:28 — 2:1. Гудас — 3 (Терри, Вааканайнен), 44:11 — 2:2. Вааканайнен — 1 (Гудас), 56:09 — 2:3.

Вратари: Сарос (59:12) — Гибсон.

Штраф: 16 — 30.

Броски: 31 (11+10+10) — 20 (5+8+7).

Наши: Тренин (15.21/2/0) — Любушкин (22.16/0/-1), Минтюков (19.59/3/+1).

15 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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