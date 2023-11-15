«Нэшвилл» потерпел четвертое поражение подряд

Сегодня, 06:41
«Анахайм» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Предаторз» потерпели четвертое поражение подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Анахайм» — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Голы: Форсберг — 7 (Каррье, ОРайлли), 21:03 — 1:0. Йоси — 3 (бол., Нюквист, ОРайлли), 34:28 — 2:0. Фаулер — 2 (Ватрано, Мактавиш), 37:28 — 2:1. Гудас — 3 (Терри, Вааканайнен), 44:11 — 2:2. Вааканайнен — 1 (Гудас), 56:09 — 2:3.
Вратари: Сарос (59:12) — Гибсон.
Штраф: 16 — 30.
Броски: 31 (11+10+10) — 20 (5+8+7).
Наши: Тренин (15.21/2/0) — Любушкин (22.16/0/-1), Минтюков (19.59/3/+1).
15 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.