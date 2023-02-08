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НХЛ

Сегодня, 06:40

«Нэшвилл» дома проиграл «Вегасу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Голден Найтс» прервали неудачную серию из четырех поражений.

«Предаторз» идут на 10-м месте в Западной конференции — 54 очка. «Вегас» располагается на третьей строчке — 64 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вегас» — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Голы: Дюшен — 15 (Йоси, Форсберг), 5:04 — 1:0. Амадио — 8 (Смит, Карлссон), 6:27 — 1:1. Каррье — 13, 6:54 — 1:2. Кессел — 10 (Каррье, Стивенсон), 11:58 — 1:3. Стивенсон — 12 (Теодор, Кессел), 22:58 — 1:4. Пьетранджело — 6 (Хилл), 59:00 — 1:5.

Вратари: Сарос — Хилл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 17 (4+2+11) — 29 (12+10+7).

Наши: Тренин (14.07/1/-1) — -.

8 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нэшвилл Предаторз
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