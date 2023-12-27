«Нэшвилл» вызвал из АХЛ российского голкипера Аскарова

«Нэшвилл» вызвал из команды АХЛ «Милуоки» российского вратаря Ярослава Аскарова, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний Аскаров в 15 матчах этого сезона АХЛ одержал 8 побед с процентом отраженных бросков 90,8 процента и коэффициентом надежности 2,45.

Россиянин может принять участие в ближайшем матче «Нэшвилла» с «Каролиной», который пройдет в ночь на 28 декабря.

Аскаров был выбран «Предаторз» в первом раунде драфта НХЛ-2020 под 11-м номером и сыграл свой первый матч в НХЛ 13 января 2023 года против «Монреаля» (3:4), став самым молодым вратарем в истории клуба — 20 лет, 210 дней.