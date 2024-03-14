НХЛ: «Эдмонтон» разгромил «Вашингтон», «Ванкувер» проиграл «Колорадо». Результаты матчей 14 марта

14 марта, 08:05
Регулярный чемпионат НХЛ.
«Виннипег» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
Голы: Нюквист — 18 (Йоси, Сарос), 6:38 — 0:1. Шервуд — 9 (Йоси, Смит), 14:32 — 0:2. Форсберг — 34 (Нюквист, Макдона), 41:29 — 0:3. Зукер — 10 (Сиссонс), 41:51 — 0:4. Иафалло — 10 (Диллон, Наместников), 53:12 — 1:4. Эпплтон — 11 (бол., Миллер, Самберг), 59:49 — 2:4.
Вратари: Хеллибак (57:36 — 59:04) — Сарос.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 29 (10+7+12) — 38 (10+19+9).
Наши: Наместников (13.22/0/-1) — -.
Виннипег. Canada Life Centre.
«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Торопченко — 13 (Ледди, Уокер), 17:30 — 1:0. Нейберс — 21 (Фолк, Болдюк), 21:57 — 2:0. Саад — 20 (Парэйко, Хэйс), 50:26 — 3:0. Кемпе — 21 (Даути, Тюркотт), 53:08 — 3:1.
Вратари: Биннингтон — Тэлбот (56:33 — 57:14, 57:27).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (9+14+7) — 41 (14+14+13).
Наши: Бучневич (17.13/1/0), Торопченко (10.57/2/+1) — Гавриков (18.52/0/-2).
Сент-Луис. Enterprise Center.
«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)
Голы: Драйзайтль — 31 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 4:36 — 1:0. Макдэвид — 25 (бол., Бушар, Драйзайтль), 6:58 — 2:0. Мирошниченко — 2, 8:30 — 2:1. Макмайкл — 13 (бол., Овечкин, Пачиоретти), 10:55 — 2:2. Хаймэн — 46 (Макдэвид, Кулак), 11:24 — 3:2. Хаймэн — 47 (Нюджент-Хопкинс), 34:13 — 4:2. Хаймэн — 48 (бол., Бушар, Драйзайтль), 39:08 — 5:2. Фогеле — 15 (Маклеод, Драйзайтль), 50:43 — 6:2. Браун — 1 (Кейн, Хенрик), 51:00 — 7:2.
Вратари: Скиннер — Кемпер.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (10+11+16) — 25 (5+10+10).
Наши: — - Мирошниченко (12.05/1/-1), Овечкин (20.17/7/0).
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
«Ванкувер» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Миллер — 33 (Коул, Босер), 0:24 — 1:0. Михеев — 11 (Миллер, Задоров), 2:44 — 2:0. Задоров — 4 (Гарлэнд, Десмит), 24:23 — 3:0. Рантанен — 34 (Тэйвз, Миттельштадт), 39:57 — 3:1. Маккиннон — 42 (бол., Макар, Рантанен), 43:19 — 3:2. Колтон — 14 (Вуд, Жирар), 48:43 — 3:3. Ничушкин — 25 (бол., Маккиннон, Макар), 60:30 — 3:4.
Вратари: Десмит — Георгиев.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 21 (6+12+3+0) — 34 (6+10+17+1).
Наши: Задоров (16.07/1/0), Михеев (15.44/2/+2), Подколзин (10.32/1/0) — Ничушкин (22.10/0/-2), Тренин (16.27/4/0).
14 марта. Ванкувер. Rogers Arena.
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