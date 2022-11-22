НХЛ: «Тампа-Бэй» уступила «Бостону», «Сент-Луис» обыграл «Анахайм» и другие матчи 22 ноября

22 ноября, 09:20
«Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Братт — 8 (бол., Хишир, Хьюз), 2:25 — 1:0. Драйзайтль — 11 (бол., Макдэвид, Бушар), 13:02 — 1:1. Мерсер — 5 (Хишир), 25:15 — 2:1. Сиверсон — 2 (Братт, Хьюз), 28:45 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 9 (Пулюярви, Сиси), 44:52 — 3:2. Татар — 4 (Мерсер, Хишир), 47:07 — 4:2. Шарангович — 6 (Зеттерлунд), 54:45 — 5:2.
Вратари: Ванечек — Скиннер.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (5+12+11) — 30 (11+7+12).
Наши: — - Костин (9.36/1/0).
Нью-Джерси. Prudential Center. 16 514 зрителей.
«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
Голы: Пол — 7 (Стэмкос, Киллорн), 8:57 — 1:0. Крейчи — 6 (Макэвой, Грызлик), 15:36 — 1:1. Фолиньо — 4 (бол., Заха, Крейчи), 25:07 — 1:2. Койл — 6 (Фредерик, Холл), 25:38 — 1:3. Маршан — 6 (Дебраск, Бержерон), 35:08 — 1:4. Пастрняк — 12 (бол., Дебраск, Макэвой), 43:51 — 1:5. Балцерс — 3 (Марун), 44:02 — 2:5. Пол — 8 (бол., Хедман, Марун), 50:38 — 3:5.
Вратари: Василевский (56:05 — 57:00, 58:54) — Ульмарк.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (14+7+14) — 29 (7+14+8).
Наши: Кучеров (21.32/3/-3), Наместников (11.08/3/0), Сергачев (24.26/2/0) — -.
Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
«Филадельфия» — «Калгари» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы: Юбердо — 3 (Коулмэн), 4:43 — 0:1. Дюбе — 2 (Коулмэн, Уигар), 13:51 — 0:2. Лачински — 1 (Хэйс, Кэйтс), 14:33 — 1:2. Андерссон — 2 (Хэнифин, Манджапане), 23:29 — 1:3. Фараби — 4, 48:03 — 2:3. Коулмэн — 3 (п.в.), 58:09 — 2:4. Льюис — 4 (п.в., Танев, Лучич), 59:23 — 2:5.
Вратари: Харт (57:28 — 58:09, 58:15 — 59:23) — Маркстрем.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 25 (9+6+10) — 30 (9+6+15).
Наши: Проворов (25.25/2/-2) — Задоров (19.59/1/+1).
Филадельфия. Wells Fargo Center. 17 896 зрителей.
«Виннипег» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)
Голы: Дюбуа — 8 (Уилер, Перфетти), 18:34 — 1:0. Эйссимонт — 1 (Густафссон, Харкинс), 26:44 — 2:0. Моррисси — 2 (Уилер, Дюбуа), 43:56 — 3:0. Слэвин — 1 (Свечников, Ахо), 55:12 — 3:1. Свечников — 13 (Бернс, Ахо), 56:52 — 3:2. Нечас — 9 (Ахо, Джарвис), 59:21 — 3:3. Моррисси — 3 (Дюбуа), 62:10 — 4:3.
Вратари: Риттих — Кочетков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 23 (8+8+4+3) — 29 (7+11+10+1).
Наши: — - Свечников (18.00/4/-1).
Виннипег. Canada Life Centre.
«Торонто» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Добсон — 6 (Ахо, Барзал), 15:21 — 0:1. Таварес — 11 (бол., Нюландер, Марнер), 24:49 — 1:1. Мэттьюс — 9 (Лильегрен, Сандин), 34:06 — 2:1. Бэйли — 4, 57:02 — 2:2. Бовилье — 4 (Нельсон, Добсон), 61:56 — 2:3.
Вратари: Челльгрен — Сорокин.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 32 (9+13+10+0) — 24 (7+8+7+2).
Наши: — - Романов (22.45/0/0).
Торонто. Scotiabank Arena. 18 494 зрителя.
«Сент-Луис» — «Анахайм» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Аччиари — 4 (Шенн), 0:11 — 1:0. Фаулер — 2 (Лундестрем), 19:42 — 1:1. Фолк — 4 (бол., Томас, Кайру), 55:47 — 2:1. Аччиари — 5 (п.в., Бучневич), 59:41 — 3:1.
Вратари: Биннингтон — Гибсон (58:17 — 59:41).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (9+11+7) — 28 (15+7+6).
Наши: Александров (8.49/2/0), Барбашев (19.18/1/+1), Бучневич (15.00/1/0), Торопченко (9.30/1/0) — Куликов (18.09/1/-1).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.
«Нэшвилл» — «Аризона» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Гранлунд — 2 (бол., Форсберг, Йоси), 7:04 — 1:0. Крауз — 7 (Бьюгстад, Маччелли), 28:50 — 1:1. Бьюгстад — 2 (Ритчи, Мозер), 35:56 — 1:2. Йоси — 4 (бол., Джохансен, Гранлунд), 41:03 — 2:2. Дюшен — 5 (Сиссонс), 41:31 — 3:2. Бьюгстад — 3 (мен.), 53:16 — 3:3.
Победный буллит: Гласс.
Вратари: Сарос — Ингрэм.
Штраф: 11 — 21.
Броски: 46 (11+13+13+9) — 27 (12+6+9+0).
Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.
«Даллас» — «Колорадо» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Макар — 5 (бол., Рантанен, Лехконен), 10:10 — 0:1. Робертсон — 13 (Делландреа), 25:33 — 1:1. Ньюхук — 4 (Родригес, Энглунд), 42:06 — 1:2. Робертсон — 14 (Хинтц, Миллер), 59:34 — 2:2.
Победный буллит: Рантанен.
Вратари: Эттингер — Георгиев.
Штраф: 27 — 7.
Броски: 24 (11+8+5+0) — 35 (11+7+13+4).
22 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
«Ванкувер» — «Вегас» — 4:5 (0:0, 1:2, 3:3)
Голы: Кузьменко — 8 (Бесер, Хьюз), 31:48 — 1:0. Стоун — 8 (Айкел, Мартинес), 34:52 — 1:1. Каррье — 5 (Айкел, Пьетранджело), 35:41 — 1:2. Хорват — 14 (Миллер, Стиллман), 41:47 — 2:2. Шенн — 2 (Хьюз, Лазар), 45:35 — 3:2. Петтерссон — 10 (Михеев, Кузьменко), 46:11 — 4:2. Каррье — 6 (Мартинес, Пьетранджело), 46:54 — 4:3. Смит — 10 (Маршессо), 48:57 — 4:4. Пьетранджело — 3 (Стоун, Стивенсон), 54:14 — 4:5.
Вратари: Демко — Томпсон.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (8+8+14) — 38 (17+8+13).
Наши: Кузьменко (18.02/4/+1), Михеев (17.31/1/0), Подколзин (9.46/0/+1) — -.
22 ноября. Ванкувер. Rogers Arena. 18558 зрителей.
«Сан-Хосе» — «Оттава» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Грегор — 1 (Канин, Беннинг), 6:22 — 1:0. Штюцле — 7 (Ткачак), 13:14 — 1:1. Майер — 9 (Карлссон), 21:18 — 2:1. Нието — 4 (Беннинг, Барабанов), 24:53 — 3:1. Гертл — 5 (бол., Канин, Кутюр), 35:56 — 4:1. Кутюр — 10 (п.в., Мегна, Канин), 59:01 — 5:1.
Вратари: Кяхкенен — Тэлбот (Форсберг, 24:53, 56:51 — 59:01).
Штраф: 9 — 11.
Броски: 31 (3+21+7) — 38 (13+8+17).
Наши: Барабанов (20.33/2/+1) — Зуб (22.11/5/-1).
22 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.
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