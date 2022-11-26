26 ноября, 23:50
«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)
Голы: Лафренье — 3 (Фокс, Линдгрен), 2:20 — 1:0. Крайдер — 10 (Линдгрен, Панарин), 35:54 — 2:0. Готье — 4 (Карпентер, Блэй), 36:27 — 3:0. Бушар — 1 (бол., Пулюярви, Маклеод), 44:39 — 3:1. Бушар — 2 (Фогеле), 47:32 — 3:2. Холлоуэй — 1 (Маклеод), 50:21 — 3:3. Драйзайтль — 12 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 57:58 — 3:4.
Вратари: Шестеркин (58:47) — Кэмпбелл.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (10+7+6) — 32 (9+15+8).
Наши: Панарин (20.59/2/+1) — Костин (6.29/1/-1).
26 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
00.00 (мск). «Каролина» — «Калгари»
02.00. «Флорида» — «Сент-Луис»
03.00. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
03.00. «Питтсбург» — «Торонто»
03.30. «Айлендерс» — «Филадельфия»
Матч «Нэшвилл» — «Коламбус» перенесен из-за технического состояния стадиона.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке