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НХЛ

2 апреля, 15:30

НХЛ: «Баффало» — «Вашингтон», «Миннесота» — «Оттава». Расписание матчей 3 апреля

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

3 апреля, среда

02.00 мск. «Баффало» — «Вашингтон»

02.00. «Монреаль» — «Флорида»

02.00. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»

02.30. «Айлендерс» — «Чикаго»

03.00. «Миннесота» — «Оттава»

03.00. «Нэшвилл» — «Бостон»

04.00. «Калгари» — «Анахайм»

05.00. «Вегас» — «Ванкувер»

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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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