НХЛ: «Баффало» — «Вашингтон», «Миннесота» — «Оттава». Расписание матчей 3 апреля

Регулярный чемпионат НХЛ.

3 апреля, среда

02.00 мск. «Баффало» — «Вашингтон»

02.00. «Монреаль» — «Флорида»

02.00. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»

02.30. «Айлендерс» — «Чикаго»

03.00. «Миннесота» — «Оттава»

03.00. «Нэшвилл» — «Бостон»

04.00. «Калгари» — «Анахайм»

05.00. «Вегас» — «Ванкувер»

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Справится ли «Миннесота» с одним из аутсайдеров «Востока» — «Оттавой»? В букмекерской компании ФОНБЕТ на успех команды Кирилла Капризова в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, вероятность этого исхода — примерно 47%. Выигрыш «Сенаторз» котируется за 2.85 (35%), ничья — за 4.50 (18%).

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