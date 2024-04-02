2 апреля, 15:30
02.00 мск. «Баффало» — «Вашингтон»
02.00. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»
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Справится ли «Миннесота» с одним из аутсайдеров «Востока» — «Оттавой»? В букмекерской компании ФОНБЕТ на успех команды Кирилла Капризова в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, вероятность этого исхода — примерно 47%. Выигрыш «Сенаторз» котируется за 2.85 (35%), ничья — за 4.50 (18%).
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