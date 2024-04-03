Два очка Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Ванкувер»

«Вегас» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Голден Найтс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий хозяев Иван Барбашев отметился двумя голевыми передачами. Защитник гостей Никита Задоров в конце второго периода заработал дисциплинарный штраф за толчок соперника на борт. Форвард «Кэнакс» Валерий Подколзин сделал одну голевую передачу.

«Вегас» набрал 92 очка и занимает 6-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на 2-й строчке — 100 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Ванкувер» — 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Голы: Манта — 22, 1:37 — 1:0. Маршессо — 40 (Барбашев, Макнэбб), 6:23 — 2:0. Хегландер — 23 (Босер), 9:20 — 2:1. Айкел — 26 (Маршессо, Барбашев), 9:40 — 3:1. Хэнифин — 12 (бол., Айкел, Маршессо), 14:42 — 4:1. Карлссон — 26 (бол., Пьетранджело, Манта), 21:46 — 5:1. Хьюз — 14 (бол., Гарлэнд, Миллер), 26:13 — 5:2. Хьюз — 15 (Подколзин), 41:41 — 5:3. Хауден — 8 (Колесар, Руа), 42:05 — 6:3.

Вратари: Томпсон — Десмит.

Штраф: 8 — 21.

Броски: 30 (9+13+8) — 30 (9+9+12).

Наши: Барбашев (17.34/2/+1), Дорофеев (12.30/1/+1) — Задоров (4.26/1/-1), Михеев (15.28/2/0), Подколзин (12.49/1/0).

3 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.