Сегодня, 01:30
3.00 (мск). «Бостон» — «Лос-Анджелес»
3.00. «Вашингтон» — «Даллас»
3.00. «Каролина» — «Сиэтл»
3.00. «Монреаль» — «Анахайм»
3.00. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»
3.00. «Рейнджерс» — «Торонто»
3.00. «Тампа» — «Коламбус»
3.00. «Флорида» — «Питтсбург»
4.00. «Виннипег» — «Нэшвилл»
4.30. «Чикаго» — «Вегас»
5.00. «Колорадо» — «Баффало»
5.00. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»
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