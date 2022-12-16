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Сегодня, 01:30

НХЛ: «Вашингтон» — «Даллас», «Флорида» — «Питтсбург» и другие матчи 16 декабря

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин (справа).
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

16 декабря, пятница

3.00 (мск). «Бостон» — «Лос-Анджелес»

3.00. «Вашингтон» — «Даллас»

3.00. «Каролина» — «Сиэтл»

3.00. «Монреаль» — «Анахайм»

3.00. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»

3.00. «Рейнджерс» — «Торонто»

3.00. «Тампа» — «Коламбус»

3.00. «Флорида» — «Питтсбург»

4.00. «Виннипег» — «Нэшвилл»

4.30. «Чикаго» — «Вегас»

5.00. «Колорадо» — «Баффало»

5.00. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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