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Сегодня, 20:44

НХЛ сделала заявление по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым

Виталий Косик
Корреспондент
Иван Проворов.
Фото Global Look Press
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НХЛ выступила с заявлением по ситуации с российским защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым.

Сегодня, 18 января, россиянин отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

«Хоккей для всех» — это общая инициатива, в рамках которой лига призывает клубы отмечать существующее разнообразие, работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков. Клубы решают, что, когда и как праздновать, при поддержке НХЛ. Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать», — приводит текст заявления лиги журналист Грег Вышински в соцсетях.

 
Иван Проворов. Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?

Также Проворов высказывался об этой ситуации и рассказал журналистам, почему он отказался свитер с логотипами в поддержку секс-меньшинств.

«Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — приводит слова хоккеиста РИА «Новости».

26-летний Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. В сезоне-2022/23 защитник набрал 15 (2+13) очков в 45 матчах за команду.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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