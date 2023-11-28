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Сегодня, 13:22

НХЛ возобновила формат драфта на Матче звезд

Руслан Минаев
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НХЛ приняла решение вернуть формат драфта на Матче звезд, сообщает пресс-служба лиги. Таким образом, капитаны команд будут выбирать игроков самостоятельно.

Матч звезд НХЛ-2024 пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто (Канада). НХЛ выберет 32 игрока, по одному из каждого клуба лиги, и еще 12 — которые будут отобраны с помощью голосования. НХЛ также выберет капитанов, которые соберут четыре команды для турнира в формате «3 на 3».

Драфт на Матчах звезд НХЛ проводился в 2011, 2012 и 2015 годах.

Хоккей
НХЛ
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