СМИ: нападающий «Чикаго» Перри был отстранен от команды из-за связи с матерью Бедарда

Стала известна возможная причина отстранения нападающего «Чикаго» Кори Перри от команды.

Как сообщает издание Canucks Daily, несколько инсайдеров утверждают, что причиной отстранения 38-летнего хоккеиста может быть его связь с мамой Коннора Бедарда. Согласно сведения это могло произойти во время акции, в которой матери игроков ездили вместе с командой на матчи.

Отметим, что после появления этой информации, журналист Чарли Румелиотис, освещающий события в «Чикаго», заявил, что эти сообщения являются ложью: «Слухи о Перри, которые сейчас ходят, на 100 процентов ложные».

Ранее генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон заявил, что решение об отстранении Перри было принято комнадой и в обозримом будущем он не будет играть за клуб.

18-летний Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2023 года под первый номером. В текущем сезоне он сыграл за клуб 19 матчей и набрал 17 (10+7) очков.