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Сегодня, 00:18

О'Райлли об обмене Тарасенко в «Рейнджерс»: «Это было явно странно»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли поделился мнением об обмене нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

«Это было явно странно. Все были здесь, когда это случилось, когда все уже закончилось, так что было приятно попрощаться. Да, было приятно поговорить и пожелать ему всего наилучшего», — приводит слова О'Райлли The Athletic.

9 февраля клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.

В дебютном матче против «Сиэтла» (6:3) Тарасенко забросил одну шайбу и был признан первой звездой дня в НХЛ.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Райан О`Райлли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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