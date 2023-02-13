Российский нападающий «Рейнджерс» Кравцов запросил обмен в другой клуб

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов запросил обмен в другой клуб, утверждает SNY.

Кравцов пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2). Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, комментируя решение не включить россиянина в состав, заявил, что игрок «сделал недостаточно, чтобы остаться».

В текущем сезоне 23-летний Кравцов провел 28 матчей и набрал 6 (3+3) очков.

Напомним, что российский форвард был выбран командой из Нью-Йорка под общим 9-м номером на драфте 2018 года.