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Сегодня, 22:39

Российский нападающий «Рейнджерс» Кравцов запросил обмен в другой клуб

Иван Шитик
Корреспондент
Виталий Кравцов (справа).
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов запросил обмен в другой клуб, утверждает SNY.

Кравцов пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2). Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, комментируя решение не включить россиянина в состав, заявил, что игрок «сделал недостаточно, чтобы остаться».

В текущем сезоне 23-летний Кравцов провел 28 матчей и набрал 6 (3+3) очков.

Напомним, что российский форвард был выбран командой из Нью-Йорка под общим 9-м номером на драфте 2018 года.

Виталий Кравцов
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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