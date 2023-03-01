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НХЛ

Сегодня, 09:17

Орлов повторил клубный рекорд по очкам за первые три матча в составе «Бостона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов повторил клубный рекорд Здено Хары по очкам за первые три матча в составе «Брюинз».

Россиянин забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:3 ОТ). Теперь у Орлова пять (2+3) очков в трех матчах за «Брюинз» после обмена из «Вашингтона».

Таким образом, Орлов повторил клубный рекорд словацкого игрока Здено Хары среди защитников «Бостона» по очкам за первые три матча в составе команды. Хара установил это достижение в сезоне-2006/07.

На втором месте с четырьмя очками в первых трех матчах в составе «Бостона» расположились американец Эл Айафрейт и чех Иржи Шлегр.

Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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