Отец Тарасенко считает, что форвард должен иметь больше игрового времени в «Оттаве»

Андрей Тарасенко, тренер «Сибири» и отец форварда Владимира Тарасенко, высказался об игре хоккеиста за «Оттаву».

«Я считаю, что он должен играть больше. Сейчас уже смысла нет обсуждать его переход: он нашел свою команду, заключил контракт и готов отдавать ей все силы. Игроки тройки, в которой он выходит (Мэттью Джозеф и Ридли Грейг. — Прим. «СЭ»), стали намного больше понимать друг друга. Тем более в последнем матче они забили два гола, у него гол и передача, поэтому потихоньку все восстанавливается и будет хорошо», — приводит ТАСС слова Андрея Тарасенко.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы», который прошел 16 октября, Тарасенко отметился голом. Эта шайба стала для него дебютной за «Сенаторз». На данный момент 31-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в 3 матчах сезона.

Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года, подписав контракт с командой сроком на один год. Ранее он выступал за «Рейнджерс».