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НХЛ

Сегодня, 14:33

Самсонов рассказал о перспективах российских новичков в командах НХЛ

Алина Савинова
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Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов рассказал, что клубы НХЛ по-разному понимают то, как надо развивать игроков.

«Каждая команда подходит к выбору игроков по-разному, и это зависит от того, как будут стараться развивать ребят. По-любому, кто-то останется на 5-10 игр, полгода, но я не думаю, что это что-то глобальное значит», — приводит ТАСС слова Самсонова.

Также он высказался об уровне конкуренции в НХЛ.

«Однозначно, конкуренция в НХЛ очень высокая, команды собираются все лето. Есть определенное понятие, кто уже в составе и кто может побиться за место в составе. Иногда тренировочного лагеря не хватает, чтобы заработать доверие у тренера, поэтому его придется зарабатывать в Американской хоккейной лиге и ждать своего шанса», — добавил специалист.

Новый сезон НХЛ стартовал 11 октября. Регулярный чемпионат продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф пройдет в апреле-июне 2024-го.

Источник: https://tass.ru/sport/19035833
Сергей Самсонов
Хоккей
НХЛ
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