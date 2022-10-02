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Сегодня, 04:57

«Оттава» обыграла «Монреаль» в овертайме, у Зайцева и Соколова по «-1»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Оттава» победила «Монреаль» в выставочном матче НХЛ — 5:4 ОТ.

В составе «Сенаторз» дублем отличился Алекс Дебринкэт, он же стал автором победной шайбы в овертайме. Также у «Оттавы» дважды забил Шэйн Пинто, еще один гол на счету Мэттью Джозефа.

У «Монреаля» сделал дубль Джейк Эванс, по одной шайбе у Рема Питлика и Джастина Бэррона.

В составе «Оттавы» в матче приняли участие два россиянина: защитник Никита Зайцев и нападающий Егор Соколов. Оба хоккеиста не отличились результативными действиями и закончили игру с показателем полезности «-1». Зайцев провел на льду 19 минут и 49 секунд, а Соколов — 12 минут и 15 секунд.

Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Оттава» проведет против «Монреаля» 5 октября. «Канадиенс» за день до этого примут участие еще в одном матче против «Торонто».

Егор Соколов
Никита Зайцев
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Оттава Сенаторз
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