«Оттава» не будет обменивать нападающего Дебринката в дедлайн

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион заявил, что клуб не будет обменивать нападающего Алекса Дебринката в дедлайн, сообщает журналист Брюс Гарриоч.

Также генменеджер отметил, что ближайшие результаты команды определят то, будет ли клуб искать усиление в дедлайн или выступит в качестве продавца.

Летом у Дебринката истекает контракт, по которому он получает 6,4 миллиона долларов в год.

В нынешнем сезоне нападающий провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 44 (18+26) очка.