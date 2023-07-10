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НХЛ

Сегодня, 05:50

«Оттава» обменяла Дебринкэта в «Детройт»

Сергей Разин
корреспондент
Алекс Дебринкэт.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Оттавы» Алекс Дебринкэт в результате обмена перешел в «Детройт», сообщается на официальном сайте клуба.

в Обмен на 25-летнего американца «Сенаторз» получили форварда Доминика Кубалика, защитника Донована Себранго, а также два выбора в первом и четвертом раундах драфта-2024.

Дебринкэт подписал четырехлетний контракт с «Ред Уингз», по которому будет получать 7,875 млн долларов в год.

В минувшем сезоне Дебринкэт провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 66 (27+39) очков.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Оттава Сенаторз
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