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Сегодня, 19:52

«Оттава» подписала вратаря Корписало на 5 лет и 20 миллионов долларов

Сергей Ревенко
Корреспондент
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«Оттава» объявила о заключении контракта с голкипером Йоонасом Корписано на пять лет.

В общей сложности 29-летний вратарь заработает порядка 20 миллионов долларов. В среднем за сезон он будет получать по 4 миллиона.

Большую часть карьеру финн провел в «Коламбусе», а по ходу прошлого сезона был обменян в «Лос-Анджелес», за который провел 11 игр в регулярном чемпионате и 6 — в плей-офф.

Всего в НХЛ Корписало провел 221 матч и одержал 94 победы. В среднем он пропускал по 3,01 шайбу за игру и отражает 90,4 процента бросков.

Йоонас Корписало
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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