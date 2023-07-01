«Оттава» подписала вратаря Корписало на 5 лет и 20 миллионов долларов

«Оттава» объявила о заключении контракта с голкипером Йоонасом Корписано на пять лет.

В общей сложности 29-летний вратарь заработает порядка 20 миллионов долларов. В среднем за сезон он будет получать по 4 миллиона.

Большую часть карьеру финн провел в «Коламбусе», а по ходу прошлого сезона был обменян в «Лос-Анджелес», за который провел 11 игр в регулярном чемпионате и 6 — в плей-офф.

Всего в НХЛ Корписало провел 221 матч и одержал 94 победы. В среднем он пропускал по 3,01 шайбу за игру и отражает 90,4 процента бросков.