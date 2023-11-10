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НХЛ

Сегодня, 05:34

«Ванкувер» переиграл «Оттаву». Михеев и Кузьменко набрали по 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
10 ноября. «Оттава» — «Ванкувер» — 2:5.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» на выезде переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэнракс» одержали пяту победу подряд.

Российский нападающий Илья Михеев оформил дубль. В обеих его шайбах поучаствовал соотечественник Андрей Кузьменко, сделавши две голевые передачи.

«Ванкувер» с 21 очком идет на 2-м месте в Западной конференции. «Оттава» — последняя в Восточной конференции — 10 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Ванкувер» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Босер — 11 (Ди Джузеппе, Гронек), 0:15 — 0:1. Михеев — 4 (Петтерссон, Кузьменко), 3:00 — 0:2. Батерсон — 3, 18:15 — 1:2. Зуб — 2 (Келли, Хаймор), 30:58 — 2:2. Миллер — 8 (Ди Джузеппе, Коул), 38:08 — 2:3. Михеев — 5 (Петтерссон, Кузьменко), 49:23 — 2:4. Петтерссон — 7 (бол., Хьюз, Миллер), 53:28 — 2:5.

Вратари: Форсберг — Десмит (18:50 — 19:01, 33:10 — 33:36).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (11+7+12) — 16 (3+7+6).

Наши: Зуб (21.12/2/0), Тарасенко (12.49/0/-1) — Кузьменко (15.13/0/0), Михеев (13.48/4/0).

10 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 16653 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Андрей Кузьменко
Илья Михеев
Хоккей
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