Овечкин сфотографировался с сыновьями Горди Хоу и подарил им клюшки с автографами

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подарил сыновьям Горди Хоу три клюшки с автографами после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил журналист Стивен Уайно в соцсетях.

Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу. ХК «Вашингтон», Фото Соцсети

Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу. ХК «Вашингтон», Фото Соцсети

После игры с «Ред Уингз» 37-летний российский хоккеист также сделал совместное фото с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти в раздевалке команды.

Александр Овечкин с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти. ХК «Вашингтон», Фото Соцсети

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 34 матчах. «Детройт» идет на 11-й строчке с 33 очками в 31 игре, команда потерпела пятое поражение кряду.