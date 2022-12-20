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Сегодня, 09:26

Овечкин сфотографировался с сыновьями Горди Хоу и подарил им клюшки с автографами

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Александр Овечкин с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти.
Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу.
Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу.
Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подарил сыновьям Горди Хоу три клюшки с автографами после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил журналист Стивен Уайно в соцсетях.

Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу. Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу.
ХК «Вашингтон», Фото Соцсети
Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу. Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
Александр Овечкин подписал клюшки сыновьям Горди Хоу.
ХК «Вашингтон», Фото Соцсети

После игры с «Ред Уингз» 37-летний российский хоккеист также сделал совместное фото с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти в раздевалке команды.

Александр Овечкин с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти. Фото ХК «Вашингтон», Соцсети
Александр Овечкин с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти.
ХК «Вашингтон», Фото Соцсети

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 34 матчах. «Детройт» идет на 11-й строчке с 33 очками в 31 игре, команда потерпела пятое поражение кряду.

Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
Горди Хоу
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