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НХЛ

Сегодня, 12:07

Овечкин вошел в топ-50 по количеству матчей в НХЛ

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 50-е место по количеству матчей в истории НХЛ.

Выездная встреча с «Сан-Хосе» (1:2) стала для россиянина 1365-й за карьеру в североамериканской лиге. Овечкин по этому показателю догнал канадца Эрика Стаала.

Далее в списке идет финн Теппо Нумминен (49-е место), который провел 1372 матча. Из действующих игроков больше всех матчей в НХЛ провел 38-летний защитник «Далласа» Райан Сутер — 45-е место и 1381 игра.

Рекордсменом по количеству проведенных игр в НХЛ является Патрик Марло — 1779 матчей. В топ-5 списка также входит Горди Хоу (2-е место и 1767 матчей), Марк Мессье (3-е место и 1756), Яромир Ягр (4-й и 1733) и Рон Фрэнсис (5-й и 1731).

В этом сезоне Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 18 матчах регулярного чемпионата.

Обидное поражение Овечкина: «Вашингтон» играл лучше, но уступил аутсайдеру

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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