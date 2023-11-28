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Сегодня, 11:22

Карбери о поражении от «Сан-Хосе»: «Наша игра напоминала начало сезона»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Сан-Хосе» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Кэпиталз» пропустили второй гол после игры в меньшинстве. Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари в середине третьего периода был оштрафован на две минуты из-за игры высоко поднятой клюшкой.

«Правильно будет сказать, что по ходу матча мы неплохо играли, но в целом наша игра напоминала начало сезона, когда мы просто не могли найти последнего игрока или завершить действия голом.

По поводу штрафа Фехервари? Как мне объяснили, если игрок высоко поднял клюшку, то он должен либо отдать пас, либо пробивать. Мне показалось, что он захватил шайбу, но она выпала из клюшки. Правило же объясняет, что шайба должна полностью контролироваться. Я все же думаю, что в том моменте не было нарушения», — сказал Карбери после игры.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после серии из 5 побед. «Кэпиталз» с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», Кузнецов забил гол

 

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
Спенсер Карбери
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