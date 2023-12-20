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Сегодня, 08:27

Панарин повторил достижение Ягра и Мессье за «Нью-Йорк Рейнджерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился заброшенной шайбой в матче против «Торонто» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Благодаря этому голу в активе 32-летнего россиянина теперь 43 (17+26) очка в 30 матчах текущего сезона.

Панарин стал девятым игроком в истории команды, набравшим 43+ очков в первых 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее этого добивались: Фрэнк Буше (53 очка в сезоне-1929/30), Жан Ратель (51 в 1971/72), Билл Кук (48 в 1929/30), Марк Мессье (46 в 1992/93), Вик Хэдфилд (46 в 1971/72), Род Гилберт (46 в 1971/72 и 44 в 1976/77), Яромир Ягр (44 в 2006/07 и 43 в 2005/06) и Тео Флери (43 в 2000/01).

Артемий Панарин
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Марк Мессье
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