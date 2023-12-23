Панарин прервал результативную серию из 13 домашних матчей на старте сезона

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Эдмонтону» (3:4).

В составе хозяев форвард Артемий Панарин не смог отличиться результативными действиями. Таким образом, 32-летний россиянин прервал серию из 13 домашних матчей на старте сезона, в которых он набирал очки.

Ранее форвард побил достижение Уэйна Гретцки (серия из 10 игр в сезоне-1996/97). Первым по данному показателю является Майк Роджерс — 15 домашних результативных матчей подряд в сезоне-1983/84.

В текущем сезоне Панарин провел 31 матч, в которых набрал 43 (17+26) очка.