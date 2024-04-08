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НХЛ

Сегодня, 09:59

Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня стал голкипер «Миннесоты» Йеспер Валльстедт. 21-летний швед сыграл на ноль в матче с «Чикаго» (4:0). Для вратаря эта игра стала второй в НХЛ.

Второй звездой признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 4 (1+3) очка во встрече с «Монреалем» (5:2). В текущем сезоне 32-летний форвард провел 78 матчей, в которых набрал 115 (46+69) очков.

Третьей звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас, который набрал 4 (1+3) очка в игре с «Анахаймом» (6:5 Б).

Источник: Официальный сайт НХЛ
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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