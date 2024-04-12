Сегодня, 08:51
Форвард «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:2 ОТ).
«Палмьери сделал отличный бросок и провел потрясающую игру. Но надо отметить и Семена Варламова: он спасал нас и дал шанс перейти в овертайм. Он сделал несколько ключевых сейвов в нужные моменты», — приводит слова Пажо официальный сайт НХЛ.
Российский голкипер Семен Варламов отразил 12 из 14 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» набрали 89 очков и идут на 7-й строчке в Восточной конференции. «Монреаль» занимает 15-е место — 73 очка.