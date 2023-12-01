Перри обращался за помощью в связи со злоупотреблением алкоголем после отстранения из «Чикаго»

Бывший нападающий «Чикаго» Кори Перри рассказал, что начал работать с экспертами по психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными веществами, чтобы обсудить проблему по злоупотреблению алкоголем после того, как «Блэкхокс» расторгли с ним контракт.

38-летний канадец отправил по электронной почте заявление в Associated Press и другие издания, в котором извинился за поведение, которое он назвал «неуместным и неправильным». Хоккеист надеется вернуть доверие тех, кто верил в него на протяжении всей его карьеры.

«Я хотел бы искренне извиниться перед всей организацией «Чикаго Блэкхокс», включая владельцев, руководство, тренеров, сотрудников и товарищей по команде. Я также хотел бы извиниться перед своими фанатами и семьей. Мне стыдно, и я вас всех подвел», — написал Перри.

«Чикаго» 25 ноября объявил об отстранении Перри. По версии СМИ, причиной этого решения стала связь хоккеиста с матерью одноклубника Коннора Бедарда, однако позже в клубе опровергли эту информацию и выставили игрока на драфт отказов.

29 июня этого года «Лайтнинг» обменяли Перри в «Чикаго». За «Блэкхокс» он сыграл в этом сезоне 16 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

Перри был выбран «Анахаймом» на драфте в 2003 году в первом раунде под общим 28-м номером. За «Дакс» он выступал с 2005 по 2019 год. Позже играл также за «Даллас» (2019-2020), «Монреаль» (2020-2021) и «Тампу» (2021-2023).