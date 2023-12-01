Овечкин высказался о рекорде Гретцки

Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не уделяет особого внимания рекорду Уэйна Гретцки, забившего наибольшее число шайб за карьеру в НХЛ — 894. В настоящий момент Александр отстает от него на 68 голов.

— С какими чувствами ждете 1500-го очка в НХЛ? Всего 15 человек в истории лиги достигали этого рубежа.

— Конечно, приятно будет набрать такое количество очков. Поживем — увидим, как я на это отреагирую. Когда-то это должно было случиться.

— Насколько для вас такие цифры важны в плане личных достижений? Например, в сравнении с гонкой за рекордом Уэйна Гретцки по голам?

— Особо этому внимания не уделяю. Стараюсь просто играть и делать свою работу.

— Когда последний раз виделись с Гретцки? О чем говорили?

— По-моему, на Матче всех звезд в начале этого года. Просто пожали друг другу руки, потому что у каждого были свои дела.

— А в ресторане с ним когда в последний раз сидели?

— Это было уже давно!

— Гретцки говорил, что первым поздравит вас, когда вы побьете его достижение. А если через много лет, в свою очередь, уже вас обгонит Остон Мэттьюс, — вы поступите так же?

— Давайте сначала мы сначала куда-то доберемся, а потом уже будем об этом говорить.

— Как вы относитесь к Мэттьюсу как к снайперу? В каких компонентах игры он вас, может, уже превзошел?

— Сейчас в лиге есть очень много сильных игроков, и Мэттьюс — один из них. Великолепный бросок, великолепное катание, видение игры. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Самое главное, чтобы без травм, а там посмотрим!