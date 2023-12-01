Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:15

Овечкин высказался о рекорде Гретцки

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не уделяет особого внимания рекорду Уэйна Гретцки, забившего наибольшее число шайб за карьеру в НХЛ — 894. В настоящий момент Александр отстает от него на 68 голов.

— С какими чувствами ждете 1500-го очка в НХЛ? Всего 15 человек в истории лиги достигали этого рубежа.

— Конечно, приятно будет набрать такое количество очков. Поживем — увидим, как я на это отреагирую. Когда-то это должно было случиться.

— Насколько для вас такие цифры важны в плане личных достижений? Например, в сравнении с гонкой за рекордом Уэйна Гретцки по голам?

— Особо этому внимания не уделяю. Стараюсь просто играть и делать свою работу.

— Когда последний раз виделись с Гретцки? О чем говорили?

— По-моему, на Матче всех звезд в начале этого года. Просто пожали друг другу руки, потому что у каждого были свои дела.

— А в ресторане с ним когда в последний раз сидели?

— Это было уже давно!

— Гретцки говорил, что первым поздравит вас, когда вы побьете его достижение. А если через много лет, в свою очередь, уже вас обгонит Остон Мэттьюс, — вы поступите так же?

— Давайте сначала мы сначала куда-то доберемся, а потом уже будем об этом говорить.

— Как вы относитесь к Мэттьюсу как к снайперу? В каких компонентах игры он вас, может, уже превзошел?

— Сейчас в лиге есть очень много сильных игроков, и Мэттьюс — один из них. Великолепный бросок, великолепное катание, видение игры. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Самое главное, чтобы без травм, а там посмотрим!

Майкл Джордан, Александр Овечкин и&nbsp;Уэйн Гретцки. «Хочу сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом!» Эксклюзивное интервью Александра Овечкина

Александр Овечкин
НХЛ
Уэйн Гретцки
4
Обсудить
Читайте также
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Хочу сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом!» Эксклюзивное интервью Александра Овечкина
Овечкин не набрал очков в четвертом матче подряд
Овечкин установил личный антирекорд по времени на льду в матчах без травм и удалений
«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф! Но Овечкин не может набрать очки четыре матча подряд
Овечкин вышел на чистое 50-е место по количеству матчей в НХЛ
Овечкин вошел в топ-50 по количеству матчей в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Перри обращался за помощью в связи со злоупотреблением алкоголем после отстранения из «Чикаго»

Овечкин назвал лучших игроков НХЛ по собственной версии