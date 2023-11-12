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НХЛ

Сегодня, 06:18

«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 4:0.

Дубль оформил Эрик Карлссон, 2 (1+1) очка у Евгения Малкина, еще один гол на счету Дрю О'Коннора.

После этого матча «Питтсбург» с 14 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 15 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Баффало» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Малкин — 8 (Грэйвс, Зогорна), 19:01 — 1:0. О`Коннор — 1 (Эллер, Грэйвс), 36:24 — 2:0. Карлссон — 3 (бол., Рил. Смит, Малкин), 40:27 — 3:0. Карлссон — 4 (п.в., Гюнцель, Кросби), 58:11 — 4:0.

Вратари: Джерри — Луукконен (55:50 — 56:35, 57:57 — 58:11).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (15+14+11) — 36 (14+11+11).

Наши: Малкин (17.07/2/+1) — -.

12 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18429

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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