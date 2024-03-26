26 марта, 23:00
«Питтсбург» на своем льду сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 27 марта. Игра состоится на арене «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, Пенсильвания, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Питтсбург» — «Каролина» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».
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