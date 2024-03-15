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НХЛ

15 марта, 04:54

Гол Малкина помог «Питтсбургу» переиграть «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский форвард Евгений Малкин забросил одну шайбу. У «Шаркс» 2 (1+1) очка набрал нападающий Клим Костин.

«Питтсбург» набрал 67 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» — последний в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

Голы: Аччиари — 4 (Карлссон, О`Коннор), 10:28 — 1:0. Зеттерлунд — 17 (Эддисон, Тран), 14:31 — 1:1. Власик — 6 (Костин, Гранлунд), 19:01 — 1:2. Картер — 9 (Бемстрем), 24:11 — 2:2. Малкин — 19 (О`Коннор, Эллер), 31:34 — 3:2. Костин — 4 (Гранлунд, Власик), 38:42 — 3:3. Людвиг — 2 (Жозеф, Смит), 42:38 — 4:3. Ракелль — 10 (Жозеф, Людвиг), 44:38 — 5:3. Раст — 18 (п.в., Летанг, Кросби), 58:04 — 6:3.

Вратари: Джерри — Хрона (57:37 — 58:04).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (10+17+4) — 32 (9+10+13).

Наши: Малкин (16.00/2/+1) — Барабанов (17.28/1/+2), Костин (13.02/2/+2).

15 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17027 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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