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Сегодня, 05:52

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Малкин и Овечкин забили по голу

Сергей Разин
корреспондент
26 марта. «Питтсбург» — «Вашингтон» (4:3).
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» со счетом 4:3.

В составе «Пингвинз» отличились Райан Полинг, Чед Раведел, Джейк Гюнцель и Евгений Малкин. У «Кэпиталз» шайбы забросили Том Уилсон с передачи Евгения Кузнецова, Александр Овечкин и Дилан Строум. При этом столичный клуб отыгрался с 0:3, но Малкин забил победный гол на 59-й минуте.

После этого матча «Питтсбург» с 82 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 76 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)

Голы: Пелинг — 6 (Хейнен), 30:10 — 1:0. Руведел — 1 (Зукер, Гранлунд), 32:17 — 2:0. Гюнцель — 32 (бол., Ракелль), 40:27 — 3:0. Уилсон — 9 (Кузнецов), 45:19 — 3:1. Овечкин — 42 (бол., Карлсон, Строум), 53:18 — 3:2. Строум — 18 (Шири, Обе-Кубель), 57:16 — 3:3. Малкин — 25, 58:40 — 4:3.

Вратари: Десмит — Кемпер (58:46 — 58:51, 59:05).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 40 (13+15+12) — 34 (9+14+11).

Наши: Малкин (18.26/2/+1) — Алексеев (11.42/0/0), Кузнецов (15.57/0/-1), Овечкин (21.04/4/-2).

26 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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