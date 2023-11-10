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Сегодня, 21:42

«Питтсбург» выведет из обращения 68-й номер Ягра на церемонии 18 февраля

Руслан Минаев
Яромир Ягр.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Питтсбург» выведет из обращения 68-й номер, под которым выступал чешский форвард Яромир Ягр. Торжественная церемония состоится перед матчем с «Лос-Анджелесом» 18 февраля 2024 года.

51-летний хоккеист был выбран «Пингвинз» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-1990. Он провел за клуб 11 сезонов.

Также Ягр выступал в НХЛ за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари».

Всего он провел в НХЛ 1733 матча и набрал 1921 (766+1155) очко.

В настоящее время Ягр является владельцем и игроком чешского клуба «Рытиржи Кладно».

Яромир Ягр
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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