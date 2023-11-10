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Сегодня, 20:00

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон» начнется в 03.00 мск 11 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Нью-Джерси» дома на своем льду встретится с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 11 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Пру­ден­шал-центр» в городе Ньюарк. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Нью-Джерси» — «Вашингтон» можно будет в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий игры «Нью-Джерси» — «Вашингтон».

«Дэвилз» с 15 очками занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Кэпиталз» располагаются на пятой строчке с 12 баллами.

За «Вашингтон» выступает российский нападающий Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний хоккеист провел 11 матчей за команду и набрал 8 (2+6) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
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