Порядин прокомментировал интерес из НХЛ в межсезонье

Нападающий «Спартака» Павел Порядин в интервью «СЭ» прокомментировал интерес из НХЛ в межсезонье.

— Вы не задрафтованы в НХЛ. Думали об отъезде за океан? Поступали предложения?

— Они были, я общался. Но я считаю, что если хоть доля сомнения есть у тебя, то, наверное, надо оставаться. У меня были определенные обстоятельства, с семьей поговорил и решил, что надо остаться. Можно было попробовать, но решил, что останусь в Москве, потому что это тоже новый вызов для меня и он мне интересен.

— Откуда были предложения?

— С «Вашингтоном» общался немного.