Никита Трямкин: «Мне кажется, у Неучева в НХЛ все получится»

Сегодня, 16:30
Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин в интервью «СЭ» оценил перспективы бывшего форварда екатеринбуржцев Виктора Неучева в «Баффало».
— Ему дадут шанс, если он будет продолжать так работать. Он достаточно напористый парень, никогда не включает обиженку и не уходит от единоборств. Даже при маленьком игровом времени он старался проявить себя. Я считаю, что в НХЛ надо ехать готовым. Если ты чувствуешь, что сможешь, то надо уезжать, потому что об упущенной возможности потом можно жалеть очень долго. Мне кажется, что у Неучева все получится, желаю ему удачи.
- Говорят, что в тренировочном лагере все в восторге от него.
— Я тоже слышал на днях, что он стал чуть ли не MVP тренировочного лагеря. Если это так, то он большой молодец, пусть продолжает в том же духе.
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