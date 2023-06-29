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Сегодня, 13:36

Появилось видео с реакцией Симашева и Бута на итоги драфта НХЛ: русские хоккеисты в шоке

Виктория Кравченко
Даниил Бут и Дмитрий Симашев.
Фото ХК «Аризона»
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Российский нападающий Даниил Бут и защитник Дмитрий Симашев поделились эмоциями после того, как «Аризона» выбрала их драфте НХЛ. Из-за удивления в речи хоккеистов пристутствует нецензурная речь.

Симашев: Это *****! **** ****

Бут: Как так вообще?

Симашев: Ты видел мое лицо, когда меня выбрали? Я вот так вот сидел (закрывает лицо руками).

Сегодня, 29 июня, «Аризона» выбрала защитника Симашева (6-й пик) и нападающего Бута (12-й пик). Оба хоккеиста являются игроками ярославского «Локомотива».

ХК Аризона Койотс
Даниил Бут
Дмитрий Симашев
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