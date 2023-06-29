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Сегодня, 14:59

Дыбленко рассказал об американском этапе своей карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал об американском этапе своей карьеры.

«Было ли тяжело, когда спустили в АХЛ? Вероятно, был юношеский максимализм. Не смирился и думал, что мог сделать больше, был шанс. Злился, нервничал на тот момент. Это тоже опыт, который мне пригодился. Говорят что там обещают одно, а делают другое? Да не сказал бы, ничего не обещают. Все нормально. Ты должен не верить каким-то обещаниям, а опираться на свои силы, характер. Каждый день кто-то что-то говорит и обещает. И если постоянно верить, ты будешь разочаровываться. Как поддерживал Сергей Брылин, который работал в системе клуба? Он очень сильно помогал. С характером у меня проблем не было, я бился, отдавался в каждой игре, и тренер Рик Ковальски у нас хороший был. И Брылин ему помогал, хороший был у них тандем. Меня все устраивало», — приводит слова Дыбленко Metaratings.ru.

Он также поделился впечатлениями от Америки.

«Красивая страна, особенно Нью-Йорк, Калифорния. Мы гуляли с супругой. Много чего посмотрели. Жили за городом, у нас там ходили олени, все красиво было. Люди приветливые, болельщики хорошие, постоянно поддерживали. Негатива не было, хотелось только выигрывать. Мы ездили много по городам, когда давали выходные. Мы недалеко от Нью-Йорка жили, покатались по Америке и не скучали», — добавил Дыбленко.

В 2017 году Дыбленко подписал двухлетний двусторонний контракт новичка с «Нью-Джерси Девилз», но сезон-2017/18 провел в АХЛ в фарм-клубе «Нью-Джерси» — «Бингемтон Девилз», после чего вернулся в Россию. На его счету 54 матча в АХЛ, в которых он набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-16».

Источник: https://metaratings.ru/news/dyblenko-amerika-krasivaya-strana-lyudi-privetlivye-negativa-ne-bylo-262324/
Ярослав Дыбленко
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