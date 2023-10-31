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НХЛ

Сегодня, 06:34

Райнхарт повторил достижение Буре и Мелланби за «Флориду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:3 ОТ).

Как сообщает сайт НХЛ, 27-летний канадец стал третьим игроком в истории клуба, забившим восемь голов в первых восьми матчах сезона. Он повторил достижение Павла Буре в сезоне-1998/99 и Скотта Мелланби в сезоне-1995/96 годах.

Райнхарт в текущем сезоне НХЛ всего набрал 11 (8+3) очков.

«Флорида» с 9 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. 3 ноября команда сыграет с «Детройтом».

Сэм Райнхарт
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Павел Буре
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