Крикунов сравнил успехи Кучерова и Овечкина в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сравнил нападающего «Тампы» Никиту Кучерова и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Кучеров — главный российский хоккеист в НХЛ? Да, Кучеров. Сейчас он хорош. но Овечкин есть Овечкин. Александр стремится к тому, чтобы побить рекорд Гретцки, вся Россия ждет этого дня. Хотя понятно, что это непросто. У него есть два года, чтобы установить новый рекорд. Саша очень мощный парень, здоровья ему хватит еще надолго, если он захочет играть», — цитирует Крикунова LiveResult.

В сезоне-2023/24 30-летний Кучеров принял участие в 78 матчах «Тампы», забросил 43 шайбы и отдал 98 результативных передач. На счету 38-летнего Овечкина 64 (30+34) очка в 76 играх.