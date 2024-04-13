Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:03

Крикунов сравнил успехи Кучерова и Овечкина в НХЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сравнил нападающего «Тампы» Никиту Кучерова и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Кучеров — главный российский хоккеист в НХЛ? Да, Кучеров. Сейчас он хорош. но Овечкин есть Овечкин. Александр стремится к тому, чтобы побить рекорд Гретцки, вся Россия ждет этого дня. Хотя понятно, что это непросто. У него есть два года, чтобы установить новый рекорд. Саша очень мощный парень, здоровья ему хватит еще надолго, если он захочет играть», — цитирует Крикунова LiveResult.

В сезоне-2023/24 30-летний Кучеров принял участие в 78 матчах «Тампы», забросил 43 шайбы и отдал 98 результативных передач. На счету 38-летнего Овечкина 64 (30+34) очка в 76 играх.

Источник: Legalbet
Александр Овечкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
Владимир Крикунов
Обсудить
Читайте также
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию
12 апреля в Москве прошло шоу Этери Тутберидзе
Боевики 25-й бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России
Седьмому матчу - быть! «Авто» взял матч жизни и затащил «Магнитку» в решающую битву за финал Кубка Гагарина
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
Популярное видео
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Кожевников: «Овечкин как был настоящим русским мужиком, так им и остается»
НХЛ: «Рейнджерс» — «Айлендерс», «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Расписание матчей 13 и 14 апреля
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин обошел Федорова по голевым передачам в НХЛ и вышел на второе место среди россиян
Овечкин — мимо плей-офф? «Вашингтон» проиграл и пропустил вперед конкурентов
«Вашингтон» проиграл «Баффало». Овечкин набрал одно очко
Материалы сюжета: Кучеров: новый рекорд российских бомбардиров и гонка с Маккинноном и Макдэвидом
Канарейкин: «Кучеров и Панарин — состоявшиеся звезды НХЛ и мирового хоккея»
Кучеров может побить великий рекорд Ягра! Для этого ему нужно набрать девять очков в трех матчах
Кучеров прет к «Арт Россу»! Еще никто из россиян не выбивал 140 очков за регулярку
Кучеров стал третьим действующим игроком НХЛ с 2 и более очками в 40 матчах сезона
Кучеров стал вторым игроком в XXI веке с 140 очками за сезон в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Рейнджерс» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ

Кожевников: «Овечкин как был настоящим русским мужиком, так им и остается»